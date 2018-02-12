Мать погибшего в авиакатастрофе Ан-148 рассказала, что сын летел в Орск по работе

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Мать погибшего в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье Евгения Короткова — Елизавета Короткова рассказала, что её сын летел в Орск по работе.

По её словам, о произошедшем она узнала после того, как дочка прочитала в Интернете о трагедии и посмотрела список погибших.

«Я знаю, что в Орске они варят какие-то трубы для нефти и газа. Тут приехали специалисты из ЮАР и Женя должен был всё организовать. Сказал, что по договору до 31 марта», — заявила она.

Как отметила Елизавета Короткова, у Евгения не было жены и детей. 

«Снимал квартиру в Москве, когда командировка была — приезжал. В Нижнем Новгороде отработал где-то года три, тоже трубы тянул, теперь в Орске», — добавила она.

Самолёт Ан-148, следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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