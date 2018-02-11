Врачи рассказали о состоянии отравившихся в школе в Татарстане детей
Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин сообщил, что все пациенты получают необходимую терапию.
«Состояние всех пациентов оценивается как стабильное средней тяжести — с улучшением на фоне проводимого лечения», — сообщили в пресс-службе.
Также сообщается, что Казанбашскую школу закрыли на четыре дня.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поручил принять необходимые меры по разрешению ситуации с массовым отравлением детей в школе в Казанбаше.