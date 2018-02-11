Врачи рассказали о состоянии отравившихся в школе в Татарстане детей

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Состояние детей, отравившихся в школьной столовой в Татарстане, улучшается на фоне проводимого лечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин сообщил, что все пациенты получают необходимую терапию. 

«Состояние всех пациентов оценивается как стабильное средней тяжести — с улучшением на фоне проводимого лечения», — сообщили в пресс-службе. 

Также сообщается, что Казанбашскую школу закрыли на четыре дня.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поручил принять необходимые меры по разрешению ситуации с массовым отравлением детей в школе в Казанбаше. 

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