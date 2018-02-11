Врачи рассказали о состоянии отравившихся в школе в Татарстане детей

Состояние детей, отравившихся в школьной столовой в Татарстане, улучшается на фоне проводимого лечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.