В Бурятии наградили старшеклассника, спасшего детей в школе
Инцидент в посёлке Сосновый Бор произошёл 19 января.
Во время урока девятиклассник забросил бутылку с зажигательной смесью в кабинет с семиклассниками, после чего напал на них с топором. Мамонов не подпустил нападавшего к ученикам, а также вынес из здания раненую девочку и помог спасателям тушить пожар.
Руководство управления Росгвардии по Республике Бурятия наградило мальчика благодарностью за проявленные отвагу и смелость. На торжественной линейке в школе также присутствовали представители Федерации самбо Бурятии (Мамонов занимается этим видом спорта).
Ранее сообщалось, что обвиняемого в нападении на учащихся школы в Бурятии поместили в СИЗО.
URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку после инцидента с ребёнком, получившим ожоги в школе.