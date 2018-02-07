В Бурятии наградили старшеклассника, спасшего детей в школе

Старшеклассник Давыд Мамонов, спасший детей в школе, получил награду от управления Росгвардии по Республике Бурятия, сообщают «Аргументы Неделi».

Инцидент в посёлке Сосновый Бор произошёл 19 января.

Во время урока девятиклассник забросил бутылку с зажигательной смесью в кабинет с семиклассниками, после чего напал на них с топором. Мамонов не подпустил нападавшего к ученикам, а также вынес из здания раненую девочку и помог спасателям тушить пожар.

Руководство управления Росгвардии по Республике Бурятия наградило мальчика благодарностью за проявленные отвагу и смелость. На торжественной линейке в школе также присутствовали представители Федерации самбо Бурятии (Мамонов занимается этим видом спорта).

Ранее сообщалось, что обвиняемого в нападении на учащихся школы в Бурятии поместили в СИЗО.

URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку после инцидента с ребёнком, получившим ожоги в школе.