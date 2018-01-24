Обвиняемого в нападении на учащихся школы в Бурятии поместили в СИЗО

Обвиняемый в нападении на учащихся школы в Улан-Удэ помещён в корпус для несовершеннолетних в городском СИЗО, сообщила представитель главного управления ФСИН Бурятии Лариса Мясищева.

«Подросток доставлен в СИЗО. Он не нуждается более в постоянном уходе врача. За ним при необходимости следит медик в учреждении», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих соучастников нападения на учащихся школы в Улан-Удэ в Бурятии, им предъявлено обвинение.

19 января в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ школьник напал на соучеников и преподавателя, пострадали семь человек.