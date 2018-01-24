Двое соучастников нападения на учащихся школы в Бурятии задержаны

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Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих соучастников нападения на учащихся школы в Улан-Удэ в Бурятии, им предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, нападавший совершил преступление в соучастии с одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму — 14 лет.

«Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем  наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности  обнаружения их преступных намерений», — говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко, поступившем в RT.

Она добавила, что задержанным «предъявлено обвинение и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу».

Ранее подростку, подозреваемому в нападении на учеников в школе в Бурятии, предъявили обвинение в покушении на убийство.

19 января в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ школьник напал на соучеников и преподавателя, пострадали семь человек.

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