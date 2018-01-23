Подозреваемому в нападении на учеников в школе в Бурятии предъявлено обвинение

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Подростку, подозреваемому в нападении на учеников в школе в Бурятии, предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

«Первоначально предъявлено обвинение. Квалифицируется как покушение на убийство», — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что суд арестовал подростка на два месяца.

19 января в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ школьник напал на соучеников и преподавателя, пострадали семь человек.

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