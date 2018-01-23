Суд арестовал подозреваемого в нападении на учеников школы в Улан-Удэ

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Суд арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в нападении на учеников школы в Улан-Удэ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.

«Арест на два месяца, до 19 марта. На это время он будет находиться в СИЗО», — сказала пресс-секретарь суда.

19 января в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ школьник напал на соучеников и преподавателя, пострадали семь человек.

22 января школа снова открылась для учеников. В учебном заведении была усилена охрана, также в школу приглашены дополнительные психологи. Власти Бурятии пообещали выплатить пострадавшим по 400 тысяч рублей. 

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