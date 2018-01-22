Из резервного фонда: пострадавшим при нападении на школу в Улан-Удэ выплатят по 400 тысяч рублей

В Улан-Удэ снова открылась школа, в которой было совершено нападение на учеников. Как отметил директор Сергей Разуваев, в учебном заведении была усилена охрана и приглашены дополнительные психологи. Власти Бурятии пообещали выплатить пострадавшим по 400 тысяч рублей. Как школьники возвращаются к нормальной жизни — в материале RT.

Школа №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ возобновила свою работу после нападения, произошедшего 19 января. По словам директора учебного заведения Сергея Разуваева, место, где произошёл инцидент, было изолировано. Там сейчас будут проходить ремонтные работы, которые продлятся около недели.

«Мы изолировали участок, где находится класс (где произошло нападение), он у нас в конце коридора», — цитирует РИА Новости Разуваева.

Он отметил, что после произошедшего все меры безопасности были усилены в несколько раз. Так, на входе в скором времени должны будут появиться рамки металлоискателя, а в качестве временной охраны задействуют военную полицию.

«Пока, как мне пояснили, пока не заключены договоры с ЧОП, будет военная полиция. В будущем будут чоповцы, поставят рамку (металлоискателя. — RT)», — рассказал директор.

Напомним, что ЧП в Бурятии произошло 19 января. Девятиклассник с топором и «коктейлем Молотова» ворвался на занятия учеников 7-го класса. Сначала он кинул бутылку с зажигательной смесью, а затем начал наносить удары по детям, которые пытались выбежать из кабинета. В результате пострадали шестеро человек.

Когда прибыла полиция, нападавший попытался совершить суицид, однако ему быстро скрутили. В настоящий момент он находится в больнице под охраной. По словам врачей, подросток ранил себя в грудь. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое в отношении малолетних» и «Халатность». Сегодня суд продлил подозреваемому срок задержания на 72 часа.

«Суд продлил на 72 часа срок задержания подростка — до вторника, ходатайство поступило в воскресенье. Подросток остается в больнице», — рассказала РИА Новости пресс-секретарь Октябрьского районного суда Улан-Удэ Александра Поплавская.

Пострадавшим в результате инцидента выплатят компенсации, сообщили власти Бурятии. По данным РИА Новости, на эти цели выделят 2,4 млн рублей из резервного фонда правительства, каждому из раненых достанется по 400 тыс. По словам главы республики Алексея Цыденова, такие же выплаты полагаются пострадавшим при природных катаклизмах.

Отряд психологов

Помимо этого ожидается, что в помощь штатному психологу прибудут ещё пять специалистов. Для них уже оборудован кабинет, в который смогут обращаться как дети, так и их родители. Центр психологической помощи — временная мера. Однако она будет действовать до тех пор, пока в ней будет нужда.

«Пока туда будут обращаться, они будут работать. И для детей, и для родителей», — подчеркнул Разуваев.

Вместе с тем, добавил он, руководство школы решило сделать первый день щадящим для учеников. Если кто-то из них психологически не готов вернуться в школу, где произошло ЧП, то им позволено пропустить сегодняшние занятия.

«И родителям так говорили. Щадящий режим, никто никого не заставляет обязательно приходить, учитывая ЧП», — сказал директор.

Никто не уходит

Он отметил, что несмотря на инцидент, никто из родителей учащихся не подавал заявлений о переводе детей в другие учебные заведения.

«Пока заявлений (о переводе. — RT) нет. У нас с понедельника всю неделю будут проходить родительские собрания, будем объяснять ситуацию, будем успокаивать, обсуждать… Они волнуются, звонят активно», — рассказал Разуваев.

По его словам, в школу сегодня пришли около 80% учеников, хотя в руководстве были готовы к тому, что многие дети пропустят этот день. «Но мы сегодня порадовались, что процентов 80 школьников уже на занятиях. Полагали, что будет меньше», — заключил директор.

Безопасность в школе и дома

Эксперты отмечают, что увеличение числа психологов в школе может благотворно сказаться на безопасности в учебных заведениях. Однако, считают они, эта мера эффективна только если проблема у ребёнка не запущена.

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Так, председатель Родительского всероссийского сопротивления (РВС) Мария Мамиконян в беседе с RT подчеркнула, что теоретически специалист может заметить первые признаки того, что у ребёнка есть проблемы. Это, по её словам, даст небольшой шанс «перехватить» конкретные случаи, но в целом тенденция настолько серьёзная, что никакие отдельные психологи эту проблему решить не смогут.

«Если у нас школа была лишена воспитательных функций, если родителям абсолютно некогда заниматься детьми, поскольку они стараются заработать, то подростки естественным образом будут превращаться в зверят. Тем более что они видят льющуюся кровь с экранов телевизоров, насилие… То есть делается всё для того, чтобы уже в детском возрасте они потеряли человеческий облик, перестали различать грань между добром и злом, допустимым и недопустимым. Что в этой ситуации даёт введение школьного психолога и металлодетектора? Как можно обеспокоиться последствиями, если никто не собирается лечить первопричины?», — сказала Мамиконян.

В связи с этим, считает член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков, в первую очередь надо налаживать безопасность в виртуальном пространстве и организовывать внеклассный досуг школьников.

«Сегодня дети зачастую предоставлены сами себе, и их воспитанием занимаются улица и интернет. А детская психика перед ними беззащитна. Поэтому необходимо обратить внимание на внеурочный досуг несовершеннолетних», — заявил RT Цветков.

Инцидент в Бурятии произошёл всего через четыре для после аналогичного происшествия в Перми. Там 15 января двое молодых людей в масках и с ножами напали на учеников 4-го «Б» класса в школе №127. В результате атаки ранены 13 человек, трое из них — учительница и два ребёнка — были доставлены в отделение реанимации.

Нападавшие — студент колледжа и одиннадцатиклассник — были задержаны. Оказалось, что один из них состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Против них открыто уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

По одной из версий следствия, отчисленный из школы юноша собирался отомстить преподавательнице. Предполагается, что он являлся фанатом преступников, устроивших бойню в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Тогда два ученика школы в городе Литтлтон штата Колорадо — Дилан Клебольд и Эрик Харрис — расстреляли 12 своих одноклассников и учителя.