На Урале проводят проверку после инцидента с ребёнком, получившим ожоги в школе

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В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку по факту инцидента с ребёнком, который получил серьёзные ожоги в результате аварии в системе отопления в школе, сообщает URA.RU со ссылкой на надзорное ведомство Свердловской области.

Инцидент произошёл 23 января на перемене в средней школе №4. Горячий теплоноситель из прорванной трубы попал на одну из учениц. Девочка госпитализирована. Ей диагностировали ожоги спины II степени.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура будет выяснять, когда проводился ремонт систем отопления в образовательном учреждении», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что также планируется установить степень тяжести причинённого ребёнку вреда здоровью.

Ранее Nation News сообщал, что ребёнок получил серьёзные травмы в музыкальной школе под Санкт-Петербургом.

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