Источник сообщил об отравлении более 30 детей в одной из школ Татарстана

Более 30 школьников, а также один учитель госпитализированы в результате пищевого отравления в населённом пункте Казанбаш Республики Татарстан, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«В течение ночи с субботы на воскресенье зарегистрированы случаи массового пищевого отравления, среди пострадавших — 31 ребёнок в возрасте от 7 до 17 лет и один взрослый», — рассказали агентству.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницы Казани, их состояние оценивается как среднетяжёлое.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге в больницу доставили ребёнка после отравления этиловым спиртом.