Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту массового отравления школьников

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Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту отравления детей в одной из школ Арского района, об этом сообщается на сайте ведомства.

«Предметом проверки станет организация питания детей в образовательном учреждении, в том числе соответствие санитарным требованиям помещений и инвентаря для приготовления и приёма пищи, наличие и подготовка соответствующего персонала, законность поставки продуктов питания и другие вопросы», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что ход проверки находится на особом контроле прокуратуры республики.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поручил принять необходимые меры по разрешению ситуации с отравлением более 30 детей в одной из школ населённого пункта Казанбаш.

4 января Inforeactor со ссылкой на Роспотребнадзор передавало, что после участия в новогодних мероприятиях в Колонном зале Дома союзов в Москве отравились более 10 артистов.

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