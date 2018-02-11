Глава Татарстана поручил принять необходимые меры после массового отравления детей

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Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил принять необходимые меры по разрешению ситуации с массовым отравлением детей в одной из школ населённого пункта Казанбаш.

«Поступило 32 экстренных извещения о случаях кишечной инфекции у 30 учащихся и одного преподавателя школы МОУ «Казанбашская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики Татарстан и у одной учащейся ГАОУ СПО «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая», — говорится в сообщении пресс-службы президента республики.

Отмечается, что в целях расследования обстоятельств произошедшего на месте работает бригада специалистов республиканского управления Роспотребнадзора.

«Президент Татарстана поручил сегодня же провести заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством первого заместителя премьер-министра Татарстана Рустама Нигматуллина для анализа ситуации и оказания всей необходимой помощи пострадавшим», — добавили там.

Ранее источник сообщил об отравлении более 30 детей в одной из школ Татарстана.

В 2017 году портал «Юга.ру» сообщал, что в Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления школьников в Буйнакске.

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