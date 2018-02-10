В одной из школ Воронежа установлена доска памяти погибшего в Сирии российского лётчика
«Сегодня установили и открыли мемориальную доску. Был митинг с участием школьников, курсантов (Военно-воздушной. — RT) академии, ветеранов Великой Отечественной войны и горячих точек, родителей Романа и родителей учеников», — рассказала она.
Ранее сообщалось, что школе №85 в Воронеже присвоено имя пилота.
3 февраля стало известно, что российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии в районе, находящемся под контролем боевиков.
Филипов, управлявший самолётом, успел катапультироваться, однако погиб во время неравного боя с террористами. Он был похоронен в Воронеже 8 февраля.
Указом российского лидера Владимира Путина Филипову присвоено звание Героя России.
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