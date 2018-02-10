В одной из школ Воронежа установлена доска памяти погибшего в Сирии российского лётчика

Мемориальная доска в честь погибшего в Сирии российского лётчика Романа Филипова была установлена в воронежской школе №85, в которой учился военнослужащий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора образовательного учреждения Галину Клепикову.

«Сегодня установили и открыли мемориальную доску. Был митинг с участием школьников, курсантов (Военно-воздушной. — RT) академии, ветеранов Великой Отечественной войны и горячих точек, родителей Романа и родителей учеников», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что школе №85 в Воронеже присвоено имя пилота.

3 февраля стало известно, что российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии в районе, находящемся под контролем боевиков.

Филипов, управлявший самолётом, успел катапультироваться, однако погиб во время неравного боя с террористами. Он был похоронен в Воронеже 8 февраля.

Указом российского лидера Владимира Путина Филипову присвоено звание Героя России.