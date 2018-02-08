В Воронеже похоронили погибшего в Сирии лётчика Филипова
В Воронеже похоронили Романа Филипова, российского лётчика, чей самолёт был сбит террористами в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что лётчика похоронили на Коминтерновском кладбище, на Аллее почётной славы.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу и другие военачальники простились с Филиповым на подмосковном аэродроме Чкаловский.
Российский штурмовик Су-25 под управлением Филипова был сбит 3 февраля.
Лётчик успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.
Филипову присвоено звание Героя России.
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