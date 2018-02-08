В Воронеже похоронили погибшего в Сирии лётчика Филипова

В Воронеже похоронили Романа Филипова, российского лётчика, чей самолёт был сбит террористами в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что лётчика похоронили на Коминтерновском кладбище, на Аллее почётной славы.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу и другие военачальники простились с Филиповым на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Российский штурмовик Су-25 под управлением Филипова был сбит 3 февраля.

Лётчик успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.

Филипову присвоено звание Героя России.