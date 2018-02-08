В Воронеже началась панихида по погибшему в Сирии лётчику Филипову

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В Доме офицеров военного городка в Северном микрорайоне Воронежа началась церемония прощания с погибшим в Сирии лётчиком Романом Филиповым.
В Воронеже началась панихида по погибшему в Сирии лётчику Филипову
  • РИА Новости
  • © Александр Павлов

Как сообщает РИА Новости, проститься с Филиповым пришли более двух тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на подмосковном аэродроме Чкаловский состоялась церемония прощания с Филиповым, где присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и другие военачальники.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Лётчик успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.

Роману Филипову присвоено звание Героя России.

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