В Воронеже началась панихида по погибшему в Сирии лётчику Филипову
- РИА Новости
- © Александр Павлов
Как сообщает РИА Новости, проститься с Филиповым пришли более двух тысяч человек.
Ранее сообщалось, что на подмосковном аэродроме Чкаловский состоялась церемония прощания с Филиповым, где присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и другие военачальники.
Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Лётчик успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.
Роману Филипову присвоено звание Героя России.