В Росавиации сообщили о случаях повреждения самолётов во время сильных снегопадов

Глава Росавиации Александр Нерадько рассказал, что во время сильных снегопадов были случаи повреждения самолётов, несмотря на то, что российские аэропорты старались содержать взлётно-посадочные полосы в эксплуатационном состоянии.

«Вы видели, какой был обильный снегопад. Все аэропорты старались содержать элементы лётного поля в эксплуатационном состоянии, но мы отмечаем, что имели место события, связанные с повреждением лопаток первых ступеней компрессоров», — рассказал Нерадько РИА Новости.

По его словам, такое бывает, когда снег, даже сухой лёгкий снег, попадает в газовоздушный тракт двигателей. Это и приводит к повреждению лопаток.

«Ничего страшного, пугающего в этом нет, но требуется замена этих рабочих лопаток компрессоров», — отметил он.

Ранее сообщалось, что 3 февраля в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков.

6 февраля в московских аэропортах было задержано и отменено более 40 рейсов.