За уборкой снега в Москве следят с помощью системы видеонаблюдения

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За работой сотрудников коммунальных служб и ликвидацией последствий снегопада наблюдают в Центре автоматической фиксации административных правонарушений, сообщает m24.ru со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
За уборкой снега в Москве следят с помощью системы видеонаблюдения
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Около 100 тыс. камер отслеживают, как убирают территории у подъездов жилых домов.

Система также позволяет проверить качество уборки внутридомовых проездов, детских и спортивных площадок, скамеек.

Учитывается, собран ли снег в кучи и вовремя ли его вывезли на снегоплавильные пункты.

Кроме того, операторы могут контролировать перемещение снегоуборочных машин, поскольку вся коммунальная техника в городе оснащена ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что москвичей призвали отказаться от личного транспорта до конца недели из-за уборки снега.

Также портал progorod43.ru информировал, что в Кирове ввели режим «Буран» на железной дороге из-за непогоды.

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