За уборкой снега в Москве следят с помощью системы видеонаблюдения
- Reuters
- © Maxim Shemetov
Около 100 тыс. камер отслеживают, как убирают территории у подъездов жилых домов.
Система также позволяет проверить качество уборки внутридомовых проездов, детских и спортивных площадок, скамеек.
Учитывается, собран ли снег в кучи и вовремя ли его вывезли на снегоплавильные пункты.
Кроме того, операторы могут контролировать перемещение снегоуборочных машин, поскольку вся коммунальная техника в городе оснащена ГЛОНАСС.
Ранее сообщалось, что москвичей призвали отказаться от личного транспорта до конца недели из-за уборки снега.
Также портал progorod43.ru информировал, что в Кирове ввели режим «Буран» на железной дороге из-за непогоды.