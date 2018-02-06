Москвичей призвали отказаться от личного транспорта до конца недели из-за уборки снега

Жителей Москвы призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

В ЦОДД заявили, что в ближайшие дни будет проходить масштабная уборка столицы от снега.

«В связи с этим просим повременить с использованием автомобилей и пользоваться общественным транспортом на этой неделе», — заявили в пресс-службе.

В центре добавили, что таким образом «мы поможем городу быстрей ликвидировать последствия снегопада».

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе.