В России спрос на лопаты из-за снегопада вырос в 11 раз

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В России из-за продолжительного снегопада в некоторых регионах спрос на лопаты вырос в 11 раз.

Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Маркета».

Отмечается, что спрос на снегоуборщики увеличился в восемь раз по сравнению с предыдущей неделей.

Помимо аксессуаров для уборки снега, пользователи сервиса стали чаще интересоваться автомобильным щётками, за неделю спрос в этой категории увеличился всемеро.

Ранее в ГИБДД сообщили, что за последние три дня в Москве зафиксирован рост числа мелких аварий из-за погоды.

К утру понедельника, 5 февраля, высота снежного покрова в Москве превысила 40 см.

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