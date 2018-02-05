Высота снежного покрова в Москве превысила 40 см

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К утру понедельника, 5 февраля, высота снежного покрова в Москве превысила 40 см. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

«Сейчас 43 см высота снежного покрова», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее власти заявили о выпадении более 100% месячной нормы осадков в Москве. Отмечается, что о ситуации на столичных дорогах будут информировать 177 электронных табло.

Как сообщает «Газета.Ru», в Москве в понедельник ожидается до -12 °С.

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