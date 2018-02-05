В Москве в понедельник ожидается до -12 °С
Температура воздуха днём, по данным синоптиков, составит -12...-10 °С.
Отмечается, что в понедельник также возможна облачность, снегопад. Скорость порывов ветра местами может достигать 8 м/с.
Ранее стало известно, что в Москве и Московской области военные оказывают помощь сотрудникам коммунальных служб в ликвидации последствий сильного снегопада.
В декабре журнал «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге открыли горячую линию, куда можно обратиться с жалобами на некачественную уборку снега и льда.