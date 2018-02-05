В Москве в понедельник ожидается до -12 °С

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В Москве в понедельник, 5 февраля, ожидается до -12 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Температура воздуха днём, по данным синоптиков, составит -12...-10 °С.

Отмечается, что в понедельник также возможна облачность, снегопад. Скорость порывов ветра местами может достигать 8 м/с.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области военные оказывают помощь сотрудникам коммунальных служб в ликвидации последствий сильного снегопада.

В декабре журнал «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге открыли горячую линию, куда можно обратиться с жалобами на некачественную уборку снега и льда.

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