В Москве военные оказывают помощь сотрудникам коммунальных служб в уборке снега
Отмечается, что данное решение было принято командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Андреем Картаполовым после соответствующего обращения глав Калининского района города Москвы и Красногорского муниципального округа Московской области.
«Выделен личный состав и специальная техника из состава сводных отрядов ликвидации последствий от инженерной бригады и Семёновского полка», — говорится в тексте сообщения.
По данным ведомства, в ликвидации последствий снегопада в регионах задействовано около ста военнослужащих и три единицы специальной техники.
Ранее сообщалось, что в Москве с утра 3 февраля выпало более 100% месячной нормы осадков.