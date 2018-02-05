В Москве военные оказывают помощь сотрудникам коммунальных служб в уборке снега

В Москве и Московской области военные оказывают помощь сотрудникам коммунальных служб в ликвидации последствий сильного снегопада. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Отмечается, что данное решение было принято командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Андреем Картаполовым после соответствующего обращения глав Калининского района города Москвы и Красногорского муниципального округа Московской области.

«Выделен личный состав и специальная техника из состава сводных отрядов ликвидации последствий от инженерной бригады и Семёновского полка», — говорится в тексте сообщения.

По данным ведомства, в ликвидации последствий снегопада в регионах задействовано около ста военнослужащих и три единицы специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Москве с утра 3 февраля выпало более 100% месячной нормы осадков.