В Москве военные оказывают помощь сотрудникам коммунальных служб в уборке снега

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В Москве и Московской области военные оказывают помощь сотрудникам коммунальных служб в ликвидации последствий сильного снегопада. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Отмечается, что данное решение было принято командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Андреем Картаполовым после соответствующего обращения глав Калининского района города Москвы и Красногорского муниципального округа Московской области.

«Выделен личный состав и специальная техника из состава сводных отрядов ликвидации последствий от инженерной бригады и Семёновского полка», — говорится в тексте сообщения.

По данным ведомства, в ликвидации последствий снегопада в регионах задействовано около ста военнослужащих и три единицы специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Москве с утра 3 февраля выпало более 100% месячной нормы осадков. 

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