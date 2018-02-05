О ситуации на столичных дорогах будут информировать 177 электронных табло

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О ситуации на московских дорогах будут информировать 177 электронных табло. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Отмечается, что табло будут транслировать сообщения, в частности, о загруженности дорог, о районах, в которых ограничено движение, а также о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

«Электронные табло... позволяют участникам дорожного движения выбирать оптимальный маршрут и быстро ориентироваться в текущей ситуации на дорогах», — сообщил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области военные оказывают помощь сотрудникам коммунальных служб в ликвидации последствий сильного снегопада.

Издание «Газета.Ru» сообщало, что в Москве в понедельник, 5 февраля, ожидается до -12 °С. 

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