Подача электроэнергии в дома жителей Подмосковья полностью восстановлена

В Московской областной энергосетевой компании сообщили о полном восстановлении подачи электроэнергии в дома жителей Подмосковья.

«Последствия снегопада, нарушившего энергоснабжение в ряде районов области, полностью устранены на территориях, обслуживаемых «Мособлэнерго». Все потребители компании получают электроэнергию в полном объёме», — говорится в Twitter организации.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Московской области из-за сильного снегопада произошли сбои в системе энергоснабжения.