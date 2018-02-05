Подача электроэнергии в дома жителей Подмосковья полностью восстановлена

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В Московской областной энергосетевой компании сообщили о полном восстановлении подачи электроэнергии в дома жителей Подмосковья.

«Последствия снегопада, нарушившего энергоснабжение в ряде районов области, полностью устранены на территориях, обслуживаемых «Мособлэнерго». Все потребители компании получают электроэнергию в полном объёме», — говорится в Twitter организации.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Московской области из-за сильного снегопада произошли сбои в системе энергоснабжения.

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