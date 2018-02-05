В ГИБДД Москвы сообщили о росте числа мелких аварий за последние три дня из-за погоды

В ГИБДД сообщили RT, что за последние три дня в Москве зафиксирован рост числа мелких аварий из-за погоды.

Так, 2 февраля аварий с материальным ущербом было зафиксировано 626, 3 февраля — 676, 4 февраля — 770.

В пресс-службе ГИБДД также отметили, что при этом количество ДТП с пострадавшими, наоборот, уменьшилось, так как «скорость передвижения участников дорожного движения заметно снизилась».

Ранее власти заявили о выпадении более 100% месячной нормы осадков в Москве. Отмечается, что о ситуации на столичных дорогах будут информировать 177 электронных табло.