В ГИБДД Москвы сообщили о росте числа мелких аварий за последние три дня из-за погоды

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В ГИБДД сообщили RT, что за последние три дня в Москве зафиксирован рост числа мелких аварий из-за погоды.
В ГИБДД Москвы сообщили о росте числа мелких аварий за последние три дня из-за погоды
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Так, 2 февраля аварий с материальным ущербом было зафиксировано 626, 3 февраля — 676, 4 февраля — 770.

В пресс-службе ГИБДД также отметили, что при этом количество ДТП с пострадавшими, наоборот, уменьшилось, так как «скорость передвижения участников дорожного движения заметно снизилась».

Ранее власти заявили о выпадении более 100% месячной нормы осадков в Москве. Отмечается, что о ситуации на столичных дорогах будут информировать 177 электронных табло.

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