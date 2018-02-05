Синоптики рассказали о погоде в Москве на неделе

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшую неделю, сообщает kp.ru.

«Циклон, который принёс нам столь мощный снегопад, ушёл далеко на север, к Северному Уралу. На смену ему пришли массы арктического воздуха», — заявил Вильфанд.

По прогнозу, в ночь на вторник, 6 февраля, в столице подморозит до -15...-17 °С, по области до -19 °С, днём ожидается -10...-12 °С.

Морозы сохранятся 7 и 8 февраля: по ночам -14...-16 °С, в Подмосковье — до -18 °С, днём — -6...-9 °С.

В пятницу, 9 февраля, ожидается небольшой снег, ночью около -10 °С, днём около -5 °С.

Как прогнозирует Гидрометцентр России, в выходные, 10 и 11 февраля, потеплеет до -2...-7 °С, по ночам термометры покажут до -6...-11 °С.

Ранее телеканал «360» передавал, что дорожные службы Московской области работают в усиленном режиме из-за непогоды.

Также сообщалось, что в России спрос на лопаты из-за снегопада вырос в 11 раз.