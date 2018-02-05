Дорожные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды

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Дорожные службы Московской области продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«В работах задействовано около 3 тыс. единиц спецтехники», — заявил глава ведомства Игорь Тресков.

По его словам, около 1 тыс. дорожных машин находится на региональных дорогах, ещё 1,5 тыс. единиц задействовано на муниципальной дорожной сети, более 350 единиц ликвидируют последствия снегопада на федеральных трассах.

Отмечается, что производственные комплексы «Мосавтодора» и подрядные организации за прошедшие сутки очистили от снега и обработали противогололёдными материалами около 13,5 тыс. км региональных дорог.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале водителей-новичков призвали на садиться за руль зимой.

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