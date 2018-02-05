Топилин дал совет россиянам, опаздывающим на работу из-за непогоды

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Глава Минтруда Максим Топилин дал совет россиянам, опаздывающим на работу из-за непогоды, сообщает kp.ru.

«Надо просто предупредить работодателя — и всё будет в порядке», — заявил Топилин.

По его словам, таким образом граждане смогут избежать штрафных санкций в период неблагоприятных погодных условий.

Топилин также сказал, что из-за метели в Москве много опоздавших было и в самом министерстве, но глава ведомства прибыл на работу вовремя.

Ранее «ВашГород.ру» сообщало, что синоптики предупредили о переменчивой погоде в Кемеровской области.

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