Синоптики предупредили о переменчивой погоде в Кемеровской области

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра предупредили о переменчивой погоде в регионе, сообщает «ВашГород.ру».

Во вторник, 6 февраля, в области ожидается -15 °С днём, местами -4...-9 °С. По югу региона возможны осадки. Ночью температура воздуха опустится до -17...-22 °С, местами до -23...-28 °С. Возможно усиление ветра до 9—14 м/с. Также прогнозируются изморозь и дымка.

В среду, 7 февраля, днём будет -5...-10 °С, местами -15 °С, ночью — -15...-20 °С, местами до -25 °С.

В четверг, 8 февраля, ожидается холодный фронт. Днём термометры покажут -5...-10 °С, местами -15 °С, ночью — -20...-25 °С, местами -30 °С.

В пятницу, 9 февраля, осадки прекратятся. Возможен неустойчивый ветер от слабого до умеренного. Днём ожидается температура -15...-20 °С, местами -12...-17 °С, ночью — -22...-27 °С, местами -28...-33 °С.

В выходные погода ожидается столь же морозной. Осадков не предвидится.

Как отметили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра, температурный фон зависит от расположения населённого пункта. Чем выше он находится, тем теплее, чем ниже — тем холоднее.

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