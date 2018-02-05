В Кирове ввели режим «Буран» на железной дороге из-за непогоды

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В Кирове ввели режим «Буран» на железной дороге из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает progorod43.ru. Он действует на станциях Киров и Лянгасово.

Как рассказали в пресс-службе Кировского региона ГЖД, в областном центре выпал мокрый снег, усилился ветер.

По системе «Буран» в течение часа персонал и спецтехника поднимаются по тревоге и выводятся на пути для расчистки снежных заносов. Станции должны включить пневмообдувку стрелочных переводов.

В настоящее время график движения поездов соблюдается.

Ранее телеканал «360» передавал, что дорожные службы Московской области работают в усиленном режиме из-за непогоды. 

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