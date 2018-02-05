В Кирове ввели режим «Буран» на железной дороге из-за непогоды

В Кирове ввели режим «Буран» на железной дороге из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает progorod43.ru. Он действует на станциях Киров и Лянгасово.

Как рассказали в пресс-службе Кировского региона ГЖД, в областном центре выпал мокрый снег, усилился ветер. По системе «Буран» в течение часа персонал и спецтехника поднимаются по тревоге и выводятся на пути для расчистки снежных заносов. Станции должны включить пневмообдувку стрелочных переводов. В настоящее время график движения поездов соблюдается. Ранее телеканал «360» передавал, что дорожные службы Московской области работают в усиленном режиме из-за непогоды.