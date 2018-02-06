В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов

В московских аэропортах задержано и отменено более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По информации на 17:45 в Домодедове 6 рейсов задержано, 14 отменено. Во Внукове задержаны 3 рейса и 2 отменены, в Шереметьеве задерживаются 18 рейсов. 4 февраля из-за сильного снегопада число задержанных и отменённых рейсов в аэропортах столицы превысило 200.