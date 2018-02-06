В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов

Короткая ссылка
В московских аэропортах задержано и отменено более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По информации на 17:45 в Домодедове 6 рейсов задержано, 14 отменено.

Во Внукове задержаны 3 рейса и 2 отменены, в Шереметьеве задерживаются 18 рейсов.

4 февраля из-за сильного снегопада число задержанных и отменённых рейсов в аэропортах столицы превысило 200.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru