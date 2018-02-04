Более 200 рейсов задержано в аэропортах Москвы

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В аэропортах Москвы задержано и отменено 229 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 22:00 воскресенья, 4 февраля, в Домодедове задержан 51 рейс, ещё 17 отменено.

В аэропорту Внуково задержано 19 рейсов и один отменён, а в Шереметьеве задержали 141 рейс.

Ранее в аэропорту Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов на прилёт и вылет из-за большого количества осадков.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что на предстоящей неделе вероятность выпадения снега в Москве начиная со вторника будет не очень большая.

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