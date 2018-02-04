В Шереметьеве предупредили о возможных задержках рейсов из-за погоды

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Аэропорт Шереметьево предупреждает о возможных задержках рейсов на прилёт и вылет из-за большого количества осадков.
В Шереметьеве предупредили о возможных задержках рейсов из-за погоды
  • РИА Новости

«В связи с большим количеством выпавших осадков и сложными погодными условиями в аэропорту Шереметьево возможны задержки рейсов на вылет и прилёт. Это связано с необходимостью интенсивной очистки взлётно-посадочных полос в целях обеспечения безопасности полётов и пассажиров», — говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Также пассажирам рекомендуют пользоваться аэроэкспрессом.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы задержано и отменено 85 рейсов. 

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что на предстоящей неделе вероятность выпадения снега в Москве начиная со вторника будет не очень большая.

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