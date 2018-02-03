Более 120 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержано и отменено свыше 120 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 22:00, в Домодедове 16 рейсов задержано, ещё 15 отменено.

В аэропорту Шереметьево задержали 76 рейсов. Кроме того, во Внукове задержаны 17 рейсов, один отменён.

Ранее газета «Известия» сообщала, что прокуратура проводит проверку в связи с задержками рейсов в аэропортах Москвы.