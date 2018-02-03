В московских аэропортах отменено и задержано почти 90 рейсов
- РИА Новости
- © Илья Питалев
По данным на 18:10, в Домодедове 16 рейсов задержано, 10 отменено.
В аэропорту Шереметьево задержано 39 рейсов, во Внукове — 21.
Ранее синоптики предупредили о выпадении до половины месячной нормы осадков в городе и на территории Московского региона.
Также в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.
Кроме того, телеканал «360» передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оперативно устранить последствия снегопада.