В московских аэропортах отменено и задержано почти 90 рейсов

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В аэропортах Москвы задержано и отменено почти 90 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
В московских аэропортах отменено и задержано почти 90 рейсов
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

По данным на 18:10, в Домодедове 16 рейсов задержано, 10 отменено.

В аэропорту Шереметьево задержано 39 рейсов, во Внукове — 21.

Ранее синоптики предупредили о выпадении до половины месячной нормы осадков в городе и на территории Московского региона.

Также в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

Кроме того, телеканал «360» передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оперативно устранить последствия снегопада.

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