Губернатор Подмосковья поручил оперативно устранить последствия снегопада

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил муниципальным службам региона в кратчайшие сроки ликвидировать последствия снегопада.

«Ввиду сложных климатических условий и обильного снега поручаю муниципальным и дорожным службам внимательно и ответственно отнестись к уборке улиц и в быстром режиме ликвидировать последствия снегопада», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Ранее синоптики предупредили о выпадении до половины месячной нормы осадков в городе и на территории Московского региона.

Также в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

НСН передавала, что в Москве ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы.