Прокуратура проводит проверку в связи с задержками рейсов в аэропортах Москвы

Московская межрегиональная транспортная прокуратура держит под контролем соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов в аэропортах Москвы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что прокуратура «контролирует соблюдение прав пассажиров при отменах и задержках авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла».

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по факту задержек и отмен рейсов в аэропортах, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов», — приводит газета «Известия» сообщение ведомства.

Подчёркивается, что в случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры.

Ранее стало известно, что в аэропортах Москвы задержано и отменено почти 90 рейсов.