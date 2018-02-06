Власти Москвы рассказали, какие климатические аномалии могут ждать столицу
- Reuters
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По его словам, жители Москвы подвержены всем погодным аномалиям, которые присутствуют в северных городах: снегопады, обильные дожди, заморозки.
«Естественно, снегопады, естественно, ледяные дожди, а также переходы через ноль. В прошлые времена, лет 20 назад, переходов через ноль в течение зимы было, может быть, пять-шесть. Сейчас это происходит практически каждый день», — цитирует Кульбачевского «Газета.Ru».
Ранее m24 передавало, что жителей Москвы призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.