Власти Москвы рассказали, какие климатические аномалии могут ждать столицу

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Глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский рассказал, какие климатические аномалии могут наблюдаться в Москве.
Власти Москвы рассказали, какие климатические аномалии могут ждать столицу
  • Reuters
  • © Sergei Karpukhin

По его словам, жители Москвы подвержены всем погодным аномалиям, которые присутствуют в северных городах: снегопады, обильные дожди, заморозки.

«Естественно, снегопады, естественно, ледяные дожди, а также переходы через ноль. В прошлые времена, лет 20 назад, переходов через ноль в течение зимы было, может быть, пять-шесть. Сейчас это происходит практически каждый день», — цитирует Кульбачевского «Газета.Ru».

Ранее m24 передавало, что жителей Москвы призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.

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