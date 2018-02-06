Ночь на 6 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы

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Ночь с 5 на 6 февраля в столичном регионе стала самой холодной с начала зимы. Об этом сообщает m24.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.
Ночь на 6 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Отмечается, что, по данным московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, в ночное время суток температура воздуха в городе опустилась до -16,2 °C.

При этом уточняется, что температурный рекорд для 6 февраля был зафиксирован в этот день в 1929 году. Тогда температура воздуха опустилась до -38,2 °C.

Телеканал «360» сообщал, что дорожные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды.

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