Синоптики предупредили о почти 20-градусных морозах в Московском регионе в ночь на 6 февраля

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В ночь на вторник, 6 февраля, столбики термометров в Московской области опустятся до -19 °С, а в Москве — до -17 °С. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптики предупредили о почти 20-градусных морозах в Московском регионе в ночь на 6 февраля
  • Reuters
  • © Sergei Karpukhin

«Завтра местами возможен небольшой снежок, минимальная температура в Москве завтра ночью -15…-17 °С, по области до -19 °С, дневная температура в городе — -11…-13 °С, по области -10…-15 °С», — цитирует Позднякову РИА Новости.

По её словам, предстоящие сутки станут самыми холодными на этой неделе и, возможно, в феврале.

Ранее стало известно, что к утру понедельника, 5 февраля, высота снежного покрова в Москве превысила 40 см. 

НСН сообщала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.

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