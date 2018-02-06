Нарышкин прокомментировал свой визит в США
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал свой визит в США. Об этом сообщает РИА Новости.
«В Соединённых Штатах Америки я выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Нарышкин был включён в так называемый кремлёвский доклад.
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, комментируя визит Нарышкина в Вашингтон, заявила, что Соединённые Штаты могут приостанавливать действие визовых санкций, если речь идёт о национальных интересах.
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