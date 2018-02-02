«Исключение ради выгоды»: в Госдепе объяснили визит в США находящегося под санкциями Нарышкина

Ради национальных интересов США могут иногда отменять действие санкций. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, комментируя визит в Вашингтон главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, который находится в санкционном списке. Ранее СМИ сообщили, что главы российских спецслужб побывали с визитом в столице Соединённых Штатов, где встретились с американскими коллегами и обсудили сотрудничество по борьбе с терроризмом. В Госдуме напомнили, что у стран есть общие цели, несмотря на разногласия.

На прошлой неделе главы российских спецслужб побывали с визитом в США, где встретились с американскими коллегами. Стороны обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным издания, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и начальник Главного управления российского Генштаба Игорь Коробов побывали в Вашингтоне. В ходе визита Бортников и Нарышкин встретились с главой ЦРУ Майклом Помпео. Во встрече, как сообщает газета, также принимал участие высокопоставленный сотрудник американский разведки, работающий в Москве.

Главы разведслужб обсуждали сотрудничество стран в противодействии терроризму.

Отмечается, что остаётся неясным, встречался ли Коробов с Помпео.

Нынешние и бывшие сотрудники спецслужб США в разговоре с The Washington Post признались, что не могут припомнить ни одного подобного случая, когда в Вашингтон одновременно приезжало фактически всё руководство российских служб безопасности.

Визит Нарышкина в Вашингтон подтвердил российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, глава СВР прибыл в Штаты с целью обсудить с американскими коллегами совместную борьбу с терроризмом.

«Сергей Евгеньевич был здесь, провёл консультации со своими коллегами. Обсуждалась, естественно, проблема совместной борьбы с терроризмом. Мы находились в контактах в 2014 году, мы, конечно же, думаем о совместной работе в этом году, когда будет чемпионат мира по футболу. Работа идёт, я думаю, что она будет продолжаться и дальше», — сказал Антонов телеканалу «Россия 1».

При этом стоит отметить, что Сергей Нарышкин и Игорь Коробов входят в санкционные списки США c 2014 года. Кроме того, фамилии Бортникова и Нарышкина значатся в опубликованном Минфином «кремлёвском докладе», куда внесены российские чиновники и бизнесмены.

В виде исключения

В Госдепе же заявили, что у ведомства есть возможность «приостановить» действие санкций, если дело касается интересов страны.

Хезер Науэрт во время брифинга

AFP

© MANDEL NGAN

«Я могу вам сказать в целом, что если что-то касается национальных интересов США в области безопасности… у нас есть возможность делать исключения, чтобы люди могли въехать в США», — сказала официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя визит в США находящегося под санкциями Нарышкина.

Она напомнила, что у Москвы и Вашингтона есть области сотрудничества.

«Не секрет, что, несмотря на наши многочисленные разногласия с правительством России, у нас есть области, где мы должны работать вместе, и одна из них — борьба с терроризмом и с ИГ*», — цитирует РИА Новости Науэрт.

Визит Нарышкина в США вызвал негодование некоторых американских политиков. В частности, лидер Демократической партии в сенате Чарльз Шумер потребовал от администрации президента Соединённых Штатов объяснений.

«Администрация Трампа должна немедленно чётко ответить на вопрос, кто именно из американских представителей встречался с ним (с Нарышкиным. — RT)», — сказал сенатор.

Шумер также подчеркнул, что директор СВР «приезжал не один», и потребовал ответить, кто из «санкционных» чиновников сопровождал Нарышкина.

Напомним, Министерство финансов США в ночь на 30 января опубликовало так называемый «кремлёвский доклад» — список, куда вошли 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов. Тогда в американском ведомстве уточнили, что его не следует рассматривать как перечень лиц, против которых введены санкции. При этом позднее глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что США введут новые санкции в отношении России.

Центральное разведывательное управление

Reuters

© Larry Downing

Общие интересы

Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что, несмотря на противоречия заявлений и действий США, у стран есть общие цели.

«Противоречий в заявлениях и действиях США много. Сергей Евгеньевич Нарышкин входит в так называемый кремлёвский список. Но тем не менее борьбу с международным терроризмом никто не отменял. И в этом заинтересованы все страны без исключения», — заявил депутат в разговоре с RT.

Политика США, добавил он, допускает «послабления» там, где для американской стороны это выгодно.

«Американцы говорят о российской энергетической угрозе, говорят о необходимости противодействовать поставкам российского газа в Европу. Но при этом покупают наш сжиженный газ, потому что это выгодно. А что выгодно, на то ограничения не распространяются», — заключил Чепа.

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич отметил, что подобного рода исключения в санкционной политике США делаются не в первый раз.

«Россия является одной из ведущих мировых держав. Какие бы санкционные списки ни принимались американцами и европейцами, понятно, что без участия нашей страны сегодня в мире невозможно разрешить практически ни один международный кризис.

Поэтому встречи и диалог между руководством спецслужб и представителями силового блока, другими политическими деятелями — это элемент взаимоотношений между нашими странами, от которого нельзя уйти, до какого бы уровня они ни пали. Подобный диалог поддерживался и в годы холодной войны на разном уровне», — напомнил он.

Взаимовыгодное сотрудничество

Москва неоднократно заявляла о готовности сотрудничать с Вашингтоном в тех сферах, где интересы государств совпадают, несмотря на разногласия.

Как считает посол Анатолий Антонов, Россия и Соединённые Штаты должны договориться о налаживании координации в борьбе с терроризмом по линии спецслужб.

Посол РФ в США Анатолий Антонов

AFP

© JUSTIN SULLIVAN

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«Существует множество направлений, где Россия и США должны более плотно взаимодействовать. В первую очередь это, конечно, касается противодействия международному терроризму. В этой связи хотел бы особо отметить вклад США в предотвращение терактов в Санкт-Петербурге в декабре», — сказал дипломат.

По его словам, страны «объединяет необходимость противодействия распространению оружия массового уничтожения, урегулирования ситуации в Сирии, сдерживания ядерных амбиций КНДР и устранения других источников международной напряжённости».

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную информацию от ЦРУ, благодаря которой удалось обнаружить террористов, готовивших взрывы в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в Белом доме, лидеры обоих государств расценили предотвращение теракта как пример позитивного сотрудничества.

Сам Трамп, рассказывая о телефонном разговоре с российским лидером, отметил, что этот случай является примером успешного партнёрства, при котором Вашингтону удаётся отстаивать свои национальные интересы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.