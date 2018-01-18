Антонов призвал к усилению сотрудничества спецслужб России и США

Россия и Соединённые Штаты должны договориться о налаживании координации в борьбе с терроризмом в плотном сотрудничестве спецслужб. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Существует множество направлений, где Россия и США должны более плотно взаимодействовать. В первую очередь это, конечно, касается противодействия международному терроризму. В этой связи хотел бы особо отметить вклад США в предотвращение терактов в Санкт-Петербурге в декабре», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, страны «объединяет необходимость противодействия распространению оружия массового уничтожения, урегулирования ситуации в Сирии, сдерживания ядерных амбиций КНДР и устранения других источников международной напряжённости».

Антонов подчеркнул, что на России и США, как постоянных членах Совета Безопасности ООН и крупнейших ядерных державах, «лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности».

«На фоне сохраняющейся непростой ситуации в двусторонних отношениях мы предлагаем американским коллегам сфокусироваться на направлении, где интересы наших стран объективно стыкуются, — на борьбе с международным терроризмом… Один из приоритетов — договориться о налаживании реальной координации на антитеррористическом фронте, обеспечить более плотное сотрудничество между спецслужбами наших стран», — добавил дипломат.

Он также отметил, что создана необходимая нормативно-правовая база для таких контактов в интересах обеспечения безопасности граждан двух стран.

«Обмен информацией, позволивший предотвратить крупный теракт в Санкт-Петербурге, продемонстрировал полезность и эффективность взаимодействия России и США в антитерроре. Мы заинтересованы в том, чтобы такое сотрудничество продолжалось и углублялось», — заключил посол.

Ранее Антонов заявил, что Россия и США являются партнёрами, которые проверены временем.