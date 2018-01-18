Антонов назвал Россию и США проверенными временем партнёрами

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и США не являются противниками. По его словам, данные страны — партнёры, которые проверены временем.

«Твёрдо убеждён: мы не враги и не противники с США, кто бы как ни старался раскручивать этот тезис. Мы партнёры. Партнёры, проверенные временем, проверенные боевой дружбой и духом Эльбы», — цитирует РИА Новости Антонова.

Посол отметил, что страны должны стремиться к укреплению экономического фундамента отношений. По его мнению, не менее важно сохранить и приумножить сотрудничество в области мирного освоения космоса, Арктики, научных исследований.

Ранее Антонов назвал контрпродуктивными заявления США о нарушении Россией договора о РСМД.