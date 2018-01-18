Антонов назвал контрпродуктивными заявления США о нарушении Россией договора о РСМД
«Непростая ситуация складывалась вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон продолжает политизировать данную тему, усиливая линию на публичное обвинение России в нарушении ДРСМД», — цитирует РИА Новости Антонова.
Он уточнил, что при этом Соединённые Штаты уходят от обсуждения имеющихся у России озабоченностей в связи с выполнением США условий договора.
«Считаем, что публичная агрессивная риторика, к которой прибегает Вашингтон, контрпродуктивна и не способствует решению задачи укрепления ДРСМД», — добавил посол.
В декабре российский лидер Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны заявил, что США ведут дело к разрушению договора о РСМД.