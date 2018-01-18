Антонов назвал контрпродуктивными заявления США о нарушении Россией договора о РСМД

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Посол России в США Анатолий Антонов считает контрпродуктивными обвинения Соединённых Штатов в адрес России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Непростая ситуация складывалась вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон продолжает политизировать данную тему, усиливая линию на публичное обвинение России в нарушении ДРСМД», — цитирует РИА Новости Антонова.  

Он уточнил, что при этом Соединённые Штаты уходят от обсуждения имеющихся у России озабоченностей в связи с выполнением США условий договора.

«Считаем, что публичная агрессивная риторика, к которой прибегает Вашингтон, контрпродуктивна и не способствует решению задачи укрепления ДРСМД», — добавил посол.

В декабре российский лидер Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны заявил, что США ведут дело к разрушению договора о РСМД.

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