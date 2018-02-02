Политолог прокомментировал визит Нарышкина в Вашингтон

Ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич, комментируя RT визит в Вашингтон директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, отметил, что подобного рода исключения в санкционной политике США делаются не в первый раз.

«Россия является одной из ведущих мировых держав. Какие бы санкционные списки не принимались американцами и европейцами, понятно, что без участия нашей страны сегодня в мире невозможно разрешить практически ни один международный кризис. Поэтому встречи и диалог между руководством спецслужб и представителями силового блока, другими политическими деятелями — это элемент взаимоотношений между нашими странами, от которого нельзя уйти, до какого бы уровня они ни пали. Подобный диалог поддерживался и в годы холодной войны на разном уровне», — рассказал он.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, комментируя визит в Вашингтон Нарышкина, заявила, что Соединённые Штаты могут приостанавливать действие визовых санкций, если речь идёт о национальных интересах.