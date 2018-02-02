В Госдепе прокомментировали поездку Нарышкина в США

США могут приостанавливать действие визовых санкций, если речь идёт о национальных интересах. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, комментируя визит в Вашингтон директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

«Я могу вам сказать в целом, что если что-то касается национальных интересов США в области безопасности… у нас есть возможность делать исключения, чтобы люди могли въехать в США», — приводит её слова РИА Новости.

Науэрт подчеркнула, что несмотря на многочисленные разногласия между Вашингтоном и Москвой, есть области, где страны должны сотрудничать, включая борьбу с «Исламским государством»*.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о визите Нарышкина в США.

30 января Министерство финансов США опубликовало «кремлёвский доклад», в который внесены российские политики и бизнесмены, в том числе Сергей Нарышкин.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.