В Госдепе прокомментировали поездку Нарышкина в США
«Я могу вам сказать в целом, что если что-то касается национальных интересов США в области безопасности… у нас есть возможность делать исключения, чтобы люди могли въехать в США», — приводит её слова РИА Новости.
Науэрт подчеркнула, что несмотря на многочисленные разногласия между Вашингтоном и Москвой, есть области, где страны должны сотрудничать, включая борьбу с «Исламским государством»*.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о визите Нарышкина в США.
30 января Министерство финансов США опубликовало «кремлёвский доклад», в который внесены российские политики и бизнесмены, в том числе Сергей Нарышкин.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.