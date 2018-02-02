Депутат о визите Нарышкина в США: борьбу с международным терроризмом никто не отменял
- Сергей Нарышкин
- РИА Новости
- © Алексей Дружинин
«Противоречий в заявлениях и действиях США много. Сергей Евгеньевич Нарышкин входит в так называемый кремлёвский список. Но тем не менее борьбу с международным терроризмом никто не отменял. И в этом заинтересованы все страны без исключения», — подчеркнул он.
Чепа также отметил, что политика в США допускает послабления там, где для американской стороны есть выгода.
«Американцы говорят о российской энергетической угрозе, говорят о необходимости противодействовать поставкам российского газа в Европу. Но при этом покупают наш сжиженный газ, потому что это выгодно. А что выгодно, на то ограничения не распространяются», — заключил депутат.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о визите Нарышкина в США.
30 января Министерство финансов США опубликовало «кремлёвский доклад», в который внесены российские политики и бизнесмены, в том числе Сергей Нарышкин.