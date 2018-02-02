Депутат о визите Нарышкина в США: борьбу с международным терроризмом никто не отменял

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Марианна Чурсина
Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал визит в Вашингтон директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.
Депутат о визите Нарышкина в США: борьбу с международным терроризмом никто не отменял
  • Сергей Нарышкин
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

«Противоречий в заявлениях и действиях США много. Сергей Евгеньевич Нарышкин входит в так называемый кремлёвский список. Но тем не менее борьбу с международным терроризмом никто не отменял. И в этом заинтересованы все страны без исключения», — подчеркнул он.

Чепа также отметил, что политика в США допускает послабления там, где для американской стороны есть выгода.

«Американцы говорят о российской энергетической угрозе, говорят о необходимости противодействовать поставкам российского газа в Европу. Но при этом покупают наш сжиженный газ, потому что это выгодно. А что выгодно, на то ограничения не распространяются», — заключил депутат.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о визите Нарышкина в США.

30 января Министерство финансов США опубликовало «кремлёвский доклад», в который внесены российские политики и бизнесмены, в том числе Сергей Нарышкин.

 

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