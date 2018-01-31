Минобороны: РВСН в 2017 году получили 21 баллистическую ракету

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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2017 году получили 21 баллистическую ракету и 19 автономных боевых установок. Об этом сообщил представитель Минобороны России полковник Олег Степанов.
Минобороны: РВСН в 2017 году получили 21 баллистическую ракету
  • РИА Новости

Также в РВСН поставлены командные пункты, машины обеспечения боевого дежурства и другие составные части комплексов. 

«Всего поставлены 21 баллистическая ракета, 19 автономных пусковых установок, 33 машины обеспечения боевого дежурства, 7 командных пунктов, 310 других составных частей комплексов», — цитирует ТАСС Степанова.

В декабре командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что в 2018 году планируется провести 12 пусков ракет.

Ранее ФАН сообщало, что орбитальный аппарат «Космос-2524» принят на сопровождение наземными средствами слежения Космических войск ВКС России.

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