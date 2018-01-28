Число заболевших кишечной инфекцией в хабаровской гимназии возросло до 106

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В Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю заявили, что число заболевших кишечной инфекцией в хабаровской гимназии №3 увеличилось до 106.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции. Среди заболевших — семь взрослых. На госпитализации в инфекционном отделении находятся четверо детей, остальные получают лечение в амбулаторных условиях», — указывается в заявлении.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что специалисты зафиксировали 100 случаев острой кишечной инфекции в хабаровской гимназии №3.

Позднее в ведомстве назвали причину появления и распространения заболевания.

В конце октября 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области четверо детей с признаками кишечной инфекции обратились за помощью в больницу.

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