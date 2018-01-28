Число заболевших кишечной инфекцией в хабаровской гимназии возросло до 106
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции. Среди заболевших — семь взрослых. На госпитализации в инфекционном отделении находятся четверо детей, остальные получают лечение в амбулаторных условиях», — указывается в заявлении.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что специалисты зафиксировали 100 случаев острой кишечной инфекции в хабаровской гимназии №3.
Позднее в ведомстве назвали причину появления и распространения заболевания.
В конце октября 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области четверо детей с признаками кишечной инфекции обратились за помощью в больницу.